Просрочка за ЖКУ грозит блокировкой средств и арестом квартиры

Долги граждан России за жилищно-коммунальные услуги выросли в первом квартале нынешнего года на рекордные 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные обнародовал Росстат. Общая сумма задолженности за ЖКУ достигла 804,5 миллиарда рублей.

Наличие просрочки по оплате жилищно-коммунальных услуг может значительно осложнить жизнь должника, рассказал «Вечерней Москве» юрист, председатель Жилищного союза Москвы и член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин.

Так, если сумма долга за ЖКУ стала больше 10 тысяч рублей, суд может запретить собственнику выезд за рубеж. Кроме того, могут быт арестованы денежные средства и движимое имущество.