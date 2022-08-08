Просрочка за ЖКУ грозит блокировкой средств и арестом квартиры
Долги граждан России за жилищно-коммунальные услуги выросли в первом квартале нынешнего года на рекордные 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные обнародовал Росстат. Общая сумма задолженности за ЖКУ достигла 804,5 миллиарда рублей.
Наличие просрочки по оплате жилищно-коммунальных услуг может значительно осложнить жизнь должника, рассказал «Вечерней Москве» юрист, председатель Жилищного союза Москвы и член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин.
Так, если сумма долга за ЖКУ стала больше 10 тысяч рублей, суд может запретить собственнику выезд за рубеж. Кроме того, могут быт арестованы денежные средства и движимое имущество.
«В какой-то момент должник может обнаружить, что его пластиковая карточка заблокирована. Это произойдет, если на его счет в банке наложили арест. Кроме того, под арест может попасть и личный автомобиль или иной вид транспорта», - утончил эксперт.
Проверить наличие решений суда на этот счёт можно на сайте Федеральной службы судебных приставов. Также из-за неоплаченных счетов проживающим могут отключить электричество и воду. Причём обратное включение услуг будет возможно только за счет должника – помимо погашения задолженности, ему придётся возместить затраты на отключение от ЖКУ.
Наконец, злостные неплательщики за ЖКУ рискуют вообще лишиться своей недвижимости, предупреждает Константин Крохин. На квартиру могут наложить арест, а затем выставить на торги. Такой вариант возможен, если сумма долга сопоставима со стоимостью недвижимости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- «До 500 тысяч рублей»: Названы самые востребованные промышленные профессии
- Турецкие беспилортники «Байрактар» будут собирать на Украине
- Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев на Украину
- Сухогруз из Турции первым прибыл в порт назначения с зерном с Украины
- Мосгорсуд отказался выпустить Илью Яшина* из СИЗО
- Мэр Будапешта заявил пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго
- Просрочка за ЖКУ грозит блокировкой средств и арестом квартиры
- Россиянам посоветовали заработать на курсе доллара
- СМИ: глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
- Лукашенко заявил о намерении Польши захватить часть Украины и Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru