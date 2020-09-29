Просроченные долги россиян превысили триллион рублей

Центробанк сообщил, что на начало сентября объем розничных кредитов составил 18,8 триллиона рублей, за месяц он вырос почти на два процента.

Ранее Ассоциация банков России направила главе думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову письмо с предупреждением о том, что из-за ужесточения наказаний за навязывание платных банковских услуг в стране может резко сократиться объем выдачи кредитных карт.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН заявил, что права банков также нельзя ограничивать, как и права клиентов.

«Идеальный вариант – обеспечивать конкуренцию на рынке, чтобы выбрать более удобный ему банк. Что называется, человек в этом случае может проголосовать ногами. И к тому же у нас не так много банков-монополистов, которые навязывают услуги. В основном, речь идет о ряде сопутствующих услуг и не более того», - отметил эксперт отрасли», - сказал он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков завил в эфире Дума ТВ, что поправки в закон о потребительских кредитах, касающиеся штрафов за навязанные услуги при оформлении займов, будут приняты только после того, как их выверят по всем позициям.

