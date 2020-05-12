Промышленные и сельхоз предприятия Кубани возобновляют работу

Кубанские промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также связисты полностью возобновляют свою деятельность с 12 мая. Об этом проинформировал через соцсети губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он объявил о старте поэтапного выхода из режима ограничений, вызванных эпидемией кронавируса.

По словам Кондратьева, с 23 мая возобновят работу все предприятия строительного комплекса и смежники, а также автосалоны, магазины строительных материалов, организации бытовых услуг, непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. При этом режим самоизоляции продлевается до 23 мая, отмечает РИА ФАН.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней, введенного для борьбы с распространением инфекции. Субъектам федерации дано право самим, в зависимости от эпидемиологической обстановки, смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения.

