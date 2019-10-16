Промышленность России выросла на 2,7% с начала года

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о динамике промышленного производства за девять месяцев текущего года. Прирост промышленного производства за сентябрь составил 3% по сравнению с сентябрем 2018 года и 2,7% по сравнению с августом нынешнего. С января по сентябрь промпроизводство прибавило 2,7% по сравнению с аналогичным отрезком времени прошлого года.

Наибольшие темпы роста отмечены у сырьевых и обрабатывающих отраслей. Все сферы промышленного производства в третьем квартале продемонстрировали рост по сравнению с тем же периодом 2018 года. Сравнение сентября с августом 2019 года показывает наилучшую динамику в обрабатывающих отраслях (+3,2% по сравнению с сентябрем 2018 года и + 4,1% по сравнению с августом 2019 года), а также в энергетике, обеспечении газом и паром (+3,8% и +5,5%).