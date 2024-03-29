Промышленное производство в России в феврале увеличилось на 8,5%
29 марта 202400:06
В России промышленное производство за февраль 2024 года выросло на 8,5%, сообщает «РЕН ТВ».
Это наибольший рост за последние полгода. Результат вдвое превысил прогнозы экспертов, которые прогнозировали рост на 4%.
Если последние полгода в РФ промышленное производство растет в среднем на 5%, то в зоне евро оно падает на 6%.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что рост ВВП России за январь текущего года оценивается в 4,6% в годовом выражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Киевом установили десять тысяч противотанковых заграждений
- СМИ: ИГИЛ заявило о планах террористов из «Крокуса» вступить в бой с полицией
- В России прошли акции в память о жертвах теракта в «Крокусе»
- В Киеве попытались объяснить кадровые решения Зеленского
- Бастрыкину доложили об установлении 134 личностей погибших в теракте в «Крокус Сити Холле»
- В Москве простились с мужчиной, умершим после спасения людей из «Крокуса»
- Скорбь, страх и скандалы: Артисты отреагировали на теракт в «Крокусе»
- Роскомнадзор проверит организаторов премии «Репутация» в Петербурге за церемонию в день траура
- Еще один украинский беспилотник ПВО России уничтожила в Белгородской области
- Цыганова отложила юбилейный тур после теракта в «Крокусе»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru