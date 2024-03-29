Промышленное производство в России в феврале увеличилось на 8,5%

В России промышленное производство за февраль 2024 года выросло на 8,5%, сообщает «РЕН ТВ».

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Это наибольший рост за последние полгода. Результат вдвое превысил прогнозы экспертов, которые прогнозировали рост на 4%.

Если последние полгода в РФ промышленное производство растет в среднем на 5%, то в зоне евро оно падает на 6%.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что рост ВВП России за январь текущего года оценивается в 4,6% в годовом выражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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