«Промысел остановлен»: В отрасли рассказали, что черную икру везут в РФ из Китая

Объемы собственного производства черной икры закрывают не более 25-30% потребностей россиян, отметил в эфире НСН Виталий Корнев. 

Россия имеет небольшое собственное производство черной икры, однако основные объемы на рынок поступают из Китая, рассказал президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в интервью НСН.

Накануне Минпромторг РФ сообщил, что обязательную электронную маркировку красной и черной икры в России планируется запустить 1 апреля 2024 года. Виталий Корнев напомнил, что общий объем потребления черной икры в РФ – порядка 70-80 тонн в год.

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«По черной икре у нас есть небольшое собственное производство – это искусственно выращенные осетровые, порядка 20 тонн. Основной объем у нас поступает из Китая и немного из Латинской Америки, из Уругвая. Общий объем потребления – порядка 70-80 тонн в год. При Советском Союзе мы добывали черную икру и из дикого осетра, который ловили на Каспии и в Волге. Его добывали порядка 1,2 тысячи тонн. Последние лет 15-20 этот промысел полностью, по разным причинам, остановлен», - сказал Корнев.

Он отметил, что на сегодняшний день на рынок поступает только икра из искусственно выращенного осетра. Корнев рассказал, что в свое время Китаю была передана советская технология выращивания осетровых.

«Сейчас вся черная икра, поступающая на наш рынок – это икра из искусственно выращенного осетра. Китай здесь добился наибольших успехов во всем мире, он является лидером по производству искусственно выращенного осетра… Несмотря на то, что технология советская и была туда передана, объемы собственного производства закрывают не более 25-30% потребностей. Уровень потребления в 70-80 тонн, если сравнить его с советским, в десятки раз меньше», - добавил Корнев.

Ранее аналитики ресурса «Чек Индекс» сообщили, что в первом полугодии 2023 года число покупок черной икры в Москве и Московской области оказалось на 11% выше уровня с января по июнь 2022-го. При этом отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года москвичи потратили на черную икру на 19% больше, чем в прошлом году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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