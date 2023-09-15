Минпромторг: Маркировку икры планируют запустить с апреля 2024 года

Обязательную электронную маркировку красной и черной икры планируют запустить в России с 1 апреля следующего года. Об этом сообщили в Минпромторге.

Эксперт Новиков спрогнозировал снижение цен на красную икру на 15-20%

Как отметили в ведомстве, заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева сообщила о подготовке к нововведениям во время рабочей поездки в Сахалинскую область.

«Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля», — цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Как отметила Приезжева, участники эксперимента могут уже сейчас протестировать все технические и бизнес-процессы, которые связаны с маркировкой продукции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссияИкраМинпромторг

Горячие новости

Все новости

партнеры