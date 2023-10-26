Промпредприятия Москвы представили свои разработки на выставке во Вьетнаме
Шесть столичных компаний при поддержке центра «Моспром» приняли участие в международной индустриальной выставке во Вьетнаме. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, столичные промпредприятия провели ряд бизнес-встреч и заключили договоры о сотрудничестве.
«Развитию внешнеэкономической деятельности столичных производителей способствует центр «Моспром». Его специалисты организовывают бизнес-миссии, помогают презентовать продукцию на международных выставках и форумах. Так, с января 2023 года они провели около 1,9 тысячи бизнес-встреч с потенциальными иностранными партнерами. Более 80 из них состоялось в рамках международной экспозиции во Вьетнаме», – рассказал Овчинский.
По словам коммерческого директора компании «САГА Технологии» Оксаны Калашниковой, участие бизнеса в подобных мероприятиях дает отличную возможность представить российскую инженерную школу, а также укрепить неразрывные цепочки связей России с бизнесом и с самими государствами.
В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в прошлом году, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.
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