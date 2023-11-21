Промплощадки «Швабе» приняли на работу 180 выпускников программ целевого обучения
За три года холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принял на работу 180 выпускников программ целевого обучения. Вместе с МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИТМО, МИИГАиК, МГТУ «СТАНКИН» и другими ведущими техническими вузами «Швабе» подготовил больше 400 технологов, конструкторов и инженеров. Многие выпускники продолжают работать на промышленных площадках холдинга и сейчас.
Целевое обучение является важной инициативой в вопросе наращивания кадрового потенциала. На сегодняшний день «Швабе» сотрудничает со множеством колледжей и вузов, а также имеет свою аспирантуру, около 10 базовых кафедр и диссертационные советы.
По словам замглавы «Швабе» по развитию персонала Алексея Атланова, полученные академические знания студенты закрепляют на производствах. Поэтому к концу обучения у них уже есть практический опыт работы, отметил Атланов.
В составе «Швабе» программы целевого обучения реализуют 11 предприятий: НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Московский завод «САПФИР», Новосибирский приборостроительный завод, Государственный научный центр РФ НПО «Орион», Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла, Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, НПО «Государственный институт прикладной оптики», Загорский оптико-механический завод, предприятие «ГЕРМАНИЙ» и Вологодский оптико-механический завод. Студенты могут получить образование по таким специальностям, как приборостроение, метрология, робототехника и другие.
В этом году предприятия «Швабе» принимают участие в новой образовательной программе «Биотехмед Ростеха», направленной на подготовку инженеров, которые смогут разработать и наладить серийный выпуск, например, биомедтехники, а также оптико-электронных комплексов и другого оборудования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памфилова: Эмигранты и «подонки» собираются сорвать президентские выборы в РФ
- SHAMAN заявил, что много должен Григорию Лепсу
- Федерация футбола Буркина-Фасо ведет переговоры по матчу с Россией
- В России создали программу для выявления опасных сотрудников
- Шойгу заявил, что ВСУ с начала ноября потеряли 13 700 военных
- Бывший глава УСБ СК РФ Михаил Максименко был найден мертвым в колонии
- «Кромешный ад!»: Пореченков признался, что больше не хочет играть спортсменов
- Трехкратный чемпион России Алан Дзагоев решил завершить карьеру
- Блогер-дальнобойщик Николай Галенко умер в возрасте 37 лет
- Шойгу: ВСУ не удалось провести десантную операцию на Херсонском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru