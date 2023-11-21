Промплощадки «Швабе» приняли на работу 180 выпускников программ целевого обучения

За три года холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принял на работу 180 выпускников программ целевого обучения. Вместе с МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИТМО, МИИГАиК, МГТУ «СТАНКИН» и другими ведущими техническими вузами «Швабе» подготовил больше 400 технологов, конструкторов и инженеров. Многие выпускники продолжают работать на промышленных площадках холдинга и сейчас.

Целевое обучение является важной инициативой в вопросе наращивания кадрового потенциала. На сегодняшний день «Швабе» сотрудничает со множеством колледжей и вузов, а также имеет свою аспирантуру, около 10 базовых кафедр и диссертационные советы.

По словам замглавы «Швабе» по развитию персонала Алексея Атланова, полученные академические знания студенты закрепляют на производствах. Поэтому к концу обучения у них уже есть практический опыт работы, отметил Атланов.

В составе «Швабе» программы целевого обучения реализуют 11 предприятий: НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Московский завод «САПФИР», Новосибирский приборостроительный завод, Государственный научный центр РФ НПО «Орион», Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла, Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, НПО «Государственный институт прикладной оптики», Загорский оптико-механический завод, предприятие «ГЕРМАНИЙ» и Вологодский оптико-механический завод. Студенты могут получить образование по таким специальностям, как приборостроение, метрология, робототехника и другие.

В этом году предприятия «Швабе» принимают участие в новой образовательной программе «Биотехмед Ростеха», направленной на подготовку инженеров, которые смогут разработать и наладить серийный выпуск, например, биомедтехники, а также оптико-электронных комплексов и другого оборудования.

