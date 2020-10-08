Промкомплексы Москвы получили льготы более чем на 4 млрд рублей

Поддержка промышленных предприятий властями Москвы оказывает положительное влияние на бизнес-климат столицы. В частности, компании получают статус промышленного комплекса с 2016 года. За это время он присвоен 56 предприятиям, которые за счет налоговых преференций уже сэкономили почти четыре с половиной миллиарда рублей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что сэкономленные средства позволяют компаниям развивать свое производство, улучшать условия труда, а также осваивать новые технологии или рынки сбыта.



Отмечается, что с 2016 года совокупный объем инвестиций промкомплексов города превысил 33 млрд рублей. В целом, на долю обрабатывающей промышленности в структуре валового регионального продукта приходится 16,2%, а столичный индекс промышленного производства по этим отраслям за период январь-август 2020 года составил 104,8%.



В свою очередь, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политик Александр Прохоров рассказал, что в этом году статус промышленного комплекса получили три предприятия. Самым молодым промкомплексом, 56-м по счету, стал столичный завод измерительных приборов «Вика Мера». Этот статус помог снизить ставку регионального налога на прибыль до 12,5%, а также сократить налоги на землю и имущество.



«Ранее в этом году в список промкомплексов вошли еще два столичных предприятия: производитель огнеупорных материалов и керамических фильтрующих элементов «Бакор» и разработчик и поставщик комплектующих для фронтовой авиации компания «Регион». Совокупный объем инвестиций этих трех компаний в городскую промышленность за последние 5 лет превысил 3,3 млрд рублей», – отметил Прохоров.



Одно из предприятий, получивших статус промышленного комплекса в 2019 году, по случаю дня московской промышленности посетили мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, а также руководитель профильного департамента Александр Прохоров. На АО «Корпорация «ВНИИЭМ» они поздравили сотрудников с профессиональным праздником, а также приняли участие в торжественном открытии нового универсального испытательного комплекса электрооборудования для ВМФ.



