Прокачка газа по «Ямалу - Европе» снизилась почти на треть

Прокачка топлива по газопроводу «Ямал - Европа» утром в четверг снизилась почти на треть. Об этом свидетельствуют данные оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.

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Накануне и ночью показатели прокачки газа держались на уровне выше 1 млн кубометров в час, однако утром упали ниже 700 тыс. куб. м в час.

При этом днем ранее поток газа по «Ямалу - Европе» в пике достигал почти 1,5 млн кубометров, а позже начал постепенно снижаться.

В среду в Gascade сообщали, что с 08:00 до 09:00 мск прокачка газа составила 1,1 млн кубометров в час, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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