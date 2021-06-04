Производство вакцины «Спутник V» стартовало в Сербии

«Для меня большая честь запустить сегодня производство российско-сербской вакцины вместе с вами», — цитирует Вучича ТАСС.

Сербский лидер добавил, что на территории республики будет произведено 4 млн вакцин.

Как отметила директор белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» Вера Стоилкович, Сербия станет первой производящей «Спутник V» страной в Европе.

