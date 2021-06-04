Производство вакцины «Спутник V» стартовало в Сербии

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич дали старт производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Сербии.

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«Для меня большая честь запустить сегодня производство российско-сербской вакцины вместе с вами», — цитирует Вучича ТАСС.

Сербский лидер добавил, что на территории республики будет произведено 4 млн вакцин.

Как отметила директор белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» Вера Стоилкович, Сербия станет первой производящей «Спутник V» страной в Европе.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПроизводствоВакцинаСербияВладимир Путин
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