Производство вакцины «Спутник V» стартовало в Сербии
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич дали старт производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Сербии.
«Для меня большая честь запустить сегодня производство российско-сербской вакцины вместе с вами», — цитирует Вучича ТАСС.
Сербский лидер добавил, что на территории республики будет произведено 4 млн вакцин.
Как отметила директор белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» Вера Стоилкович, Сербия станет первой производящей «Спутник V» страной в Европе.
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