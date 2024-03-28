Производство мороженого в 2023 году в России выросло до рекордного уровня

Производство мороженого в 2023 году в России выросло до рекордных 524 тысяч тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

В отрасли отмечают, что теплый год, доступное сырье и рост доходов населения обеспечили игрокам рынка увеличение производства и потребления мороженого.