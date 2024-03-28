Производство мороженого в 2023 году в России выросло до рекордного уровня
Производство мороженого в 2023 году в России выросло до рекордных 524 тысяч тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза производителей молока (Союзмолоко).
В отрасли отмечают, что теплый год, доступное сырье и рост доходов населения обеспечили игрокам рынка увеличение производства и потребления мороженого.
Так, в 2023 году спрос на мороженое в рознице увеличился на 31%.По данным статистики, наиболее часто мороженое покупали жители Тульской области, в четвертом квартале 2023 года на тысячу местных жителей пришлось 493 килограмма продукта. Далее следует Московская область (473 килограмм на тысячу жителей), Ленинградская область (465 килограмм на тысячу жителей) Свердловская область (460 килограмм на тысячу жителей) и Мурманская область (448 килограмм на тысячу жителей).
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что продажи отечественного мороженого в Китае выросли после того, как он угостил им лидера КНР Си Цзиньпина, передает «Радиоточка НСН».
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