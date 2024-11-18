Производство мебели в России увеличилось на 9%
В январе-сентябре текущего года объем производства российской мебели увеличился на 9%. Об этом на международной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, сообщило РИА Новости.
Министр отметил, что в России открываются новые деревообрабатывающие предприятия, в частности, по производству фурнитуры. Алиханов добавил, что в 2024 году мебельный рынок превысит показатель 2023 года (653 млрд рублей).
Рост спроса на мебель из России также способствует увеличению производства в сегментах ДСП, ДВП и фанеры, подчеркнул он.
Ранее стало известно, что оборот обрабатывающих производств российской столицы вырос на 21,7% за девять месяцев текущего года в сопоставимых ценах к январю-сентябрю 2023 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Италия подтвердила запрет на использование оружия Украины за пределами страны
- Лукашенко лишил званий 21 бывшего силовика за действия в период протестов
- Силы ПВО ликвидировали еще два беспилотника над Брянской областью
- Бастрыкин поручил расследовать отравления газом в Нижегородской области
- СМИ: Сборная России по футболу не попадет на жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2026
- В Абхазии начались переговоры власти и оппозиции
- Система ПВО сбила два беспилотника в Брянской области
- МИД предупредил о последствиях ударов Киева ракетами ATACMS
- Производство мебели в России увеличилось на 9%
- Боррель предложил вложить €1 млрд в украинскую оборонку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru