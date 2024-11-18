Производство мебели в России увеличилось на 9%

В январе-сентябре текущего года объем производства российской мебели увеличился на 9%. Об этом на международной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, сообщило РИА Новости.

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Министр отметил, что в России открываются новые деревообрабатывающие предприятия, в частности, по производству фурнитуры. Алиханов добавил, что в 2024 году мебельный рынок превысит показатель 2023 года (653 млрд рублей).

Рост спроса на мебель из России также способствует увеличению производства в сегментах ДСП, ДВП и фанеры, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что оборот обрабатывающих производств российской столицы вырос на 21,7% за девять месяцев текущего года в сопоставимых ценах к январю-сентябрю 2023 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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