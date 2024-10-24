Ефимов: Москва выделила участок в ЗелАО для строительства мебельного производства

В московском районе Крюково (ЗелАО) появится комплекс по производству мебели, с инвестором заключен договор аренды земли по ставке один рубль в год, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город предоставил инвестору в Зеленограде почти 1,5 гектара земли по ставке один рубль в год для возведения комплекса по производству мебели площадью 11,6 тыс. кв.м.», - сказал Ефимов.

Договор заключен с фабрикой «Шарм-Дизайн». Компания вложит в проект около миллиарда рублей, будет создано 160 рабочих мест.

Новый промышленный комплекс увеличит производственные мощности мебельной фабрики. На новом предприятии будут изготавливать до 30 тысяч единиц мягкой и корпусной мебели в год.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что ранее город предоставил для развития производств восемь участков в Зеленограде площадью порядка 40 гектаров по льготной ставке один рубль в год.

«Инвесторы возведут предприятия по выпуску строительных материалов, мебели, одежды, косметики, внедорожных домов на колесах и другой продукции. Общая площадь недвижимости составит 352 тыс. кв.м.», – уточнил Гаман.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с начала этого года инвесторам предоставлено около 220 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

Выделение для развития производств земли по льготной ставке является одной из мер поддержки бизнеса в Москве, введенной с марта 2022 года.

