Производство Lada Largus перенесут из Тольятти в Ижевск
7 августа 202317:33
«АвтоВАЗ» перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что новый город займется производством отечественного автомобиля во второго квартале следующего года.
При этом компания по-прежнему планирует произвести в Тольятти уже в августе текущего года партии из 635 Lada Largus, отметили в пресс-службе.
«Это связано с наращиванием объема производства текущего модельного ряда и новых автомобилей – Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta», - пояснили в «АвтоВАЗе».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о почти трехкратном увеличении продаж «АвтоВАЗа» в июле 2023 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru