Производство Lada Largus перенесут из Тольятти в Ижевск

Отмечается, что новый город займется производством отечественного автомобиля во второго квартале следующего года.

При этом компания по-прежнему планирует произвести в Тольятти уже в августе текущего года партии из 635 Lada Largus, отметили в пресс-службе.

«Это связано с наращиванием объема производства текущего модельного ряда и новых автомобилей – Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta», - пояснили в «АвтоВАЗе».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о почти трехкратном увеличении продаж «АвтоВАЗа» в июле 2023 года.

