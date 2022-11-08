Производство алкоголя в России выросло на 12%

Производство алкогольных напитков в России в январе-октябре выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росалкогольрегулирования.

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По данным ведомства, производство спиртного без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи увеличилось до 158,746 млн декалитров (дал), отмечает RT.

В частности, производство напитков крепостью свыше 9% выросло на 11,6%, винодельческой продукции — на 7,5%, слабоалкогольных напитков — на 33,4%.

Ранее в Росалкогольрегулировании сообщили, что за девять месяцев текущего года в России на 6,4% вырос объем розничных продаж водки, а продажи коньяка увеличились на 3,6%, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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