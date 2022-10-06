Производство алкоголя в России растёт

Выпуск алкогольных напитков в России за девять месяцев вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 137,852 миллиона декалитров. Такие данные приводит Росалкогольрегулирования. В статистике не учитываются пиво, сидр, пуаре и медовуха.

В сентябре производство спиртного выросло на 15% к августу. Водки за девять месяцев стали выпускать больше на 8,8%, коньяков - на 13,8%. Вина произвели на 12,6% больше к январю – сентябрю 2021 года. Резко подскочило производство ликёрных, креплёных вин — на 450% год к году.

Что касается пива, то его потребление за последние полгода выросло в России на 33%, приём, продажи отечественных производителей увеличились в 1,5 раза. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство финансов предложило с 2023 года увеличить минимальные цены на крепкий алкоголь.

