Производственное предприятие ИКЕА в Новгороде купила российская компания
Крупнейший производственный актив компании IKEA в России – «Икеа Индастри Новгород» - приобрела компания «Инвест Плюс». Сделка по покупке завершена, сообщил гендиректор компании, совладелец петербургской компании Slotex Вадим Осипов.
По его словам, у компании имеется план «по долгосрочному развитию этого уникального для России производства», передает НСН.
«Икеа Индастри Новгород» – самая крупная производственная площадка, принадлежавшая компании IKEA в России. Предприятие состоит из завода по производству ламинированных древесно-стружечных плит и фабрики корпусной мебели. В прошлом на этой мебельной фабрике выпускались бестселлеры ИКЕА - гардеробные системы «Пакс» и кухни «Метод».
Полноценное производство на новгородской площадке панируется перезапустить в ближайшие 2-3 месяца. По словам нового владельца фабрики, костяк трудового коллектива удалось сохранить, несмотря на продолжительный период простоя.
После начала спецоперации на Украине IKEA объявила об уходе с российского рынка. На территории РФ шведская компания продолжает владеть торговыми центрами «Мега».
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