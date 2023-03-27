Производственное предприятие ИКЕА в Новгороде купила российская компания

Крупнейший производственный актив компании IKEA в России – «Икеа Индастри Новгород» - приобрела компания «Инвест Плюс». Сделка по покупке завершена, сообщил гендиректор компании, совладелец петербургской компании Slotex Вадим Осипов.

По его словам, у компании имеется план «по долгосрочному развитию этого уникального для России производства», передает НСН.

«Икеа Индастри Новгород» – самая крупная производственная площадка, принадлежавшая компании IKEA в России. Предприятие состоит из завода по производству ламинированных древесно-стружечных плит и фабрики корпусной мебели. В прошлом на этой мебельной фабрике выпускались бестселлеры ИКЕА - гардеробные системы «Пакс» и кухни «Метод».