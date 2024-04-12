Производители вина нарастили запасы перед повышением акцизов

По его словам, таким образом производители стараются сделать так, чтобы изменение цен в магазинах в связи с повышением акциза было растянуто по времени и прошло гладко. Это позволит не отпугнуть покупателя, считает эксперт.

Производители накопили запас вина на месяц, игристых вин - на полтора месяца, плодовых - почти на два, уточнил Дробиз.

«В любом случае, покупатель вряд ли столкнется с тем, что вино или игристое подорожает за один день», - приводит мнение эксперта сайт АиФ.

С 1 мая 2024 года акциз на вино повысится с 34 до 108 рублей за литр. С 1 января 2025-го - до 112 рублей, передает «Радиоточка НСН».

