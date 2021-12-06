Производители предупредили о возможном дефиците картофеля в 2022 году
Сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение мощностей по переработке картофеля на 50% могут привести к дефициту клубней в 2022 году. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Союза участников рынка картофеля и овощей Сергея Лупехина, который выступил с заявлением на совещании в Минсельхозе.
По его словам, в следующем году на переработку уйдет до 1,5 млн тонн картофеля. В этом году на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, а к 2026 году цифра увеличится до 3 млн тонн.
Как отметили участники совещания, рост издержек на производство картофеля и повышение спроса со стороны переработчиков не приведут к ожидаемому снижению цен.
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