Производители предупредили о возможном дефиците картофеля в 2022 году

Сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение мощностей по переработке картофеля на 50% могут привести к дефициту клубней в 2022 году. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Союза участников рынка картофеля и овощей Сергея Лупехина, который выступил с заявлением на совещании в Минсельхозе.

По его словам, в следующем году на переработку уйдет до 1,5 млн тонн картофеля. В этом году на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, а к 2026 году цифра увеличится до 3 млн тонн.