Производители предупредили о возможном дефиците картофеля в 2022 году

Сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение мощностей по переработке картофеля на 50% могут привести к дефициту клубней в 2022 году. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя Союза участников рынка картофеля и овощей Сергея Лупехина, который выступил с заявлением на совещании в Минсельхозе.

По его словам, в следующем году на переработку уйдет до 1,5 млн тонн картофеля. В этом году на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, а к 2026 году цифра увеличится до 3 млн тонн.

Россиян предупредили о возможном дефиците алкоголя с Нового года

Как отметили участники совещания, рост издержек на производство картофеля и повышение спроса со стороны переработчиков не приведут к ожидаемому снижению цен.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДефицитРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры