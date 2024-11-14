Производители молока снизили цены после проверки Генпрокуратуры

Производители молочной продукции вернули цены на молоко к прежним значениям до завершения проверки Генпрокуратуры. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению, компании приняли решение снизить цены после указания на отсутствие объективных экономических причин для их повышения.

Генпрокурор России поручил проверить факты роста цен на молоко

Ведомство отметило, что переработчики, такие как АО «Вимм-Билль-Данн» и ООО «Экомилк», заявили о корректировке цен в ответ на надзорные действия.

Генпрокурор Игорь Краснов ранее поручил проверить стоимость молочной продукции в связи с сообщениями о ее подорожании. Ведомство подчеркнуло, что контроль за ценообразованием на социально значимые товары осуществляется на регулярной основе, особенно в преддверии новогодних праздников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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