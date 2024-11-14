Производители молока снизили цены после проверки Генпрокуратуры

Производители молочной продукции вернули цены на молоко к прежним значениям до завершения проверки Генпрокуратуры. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению, компании приняли решение снизить цены после указания на отсутствие объективных экономических причин для их повышения.