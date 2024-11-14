Производители молока снизили цены после проверки Генпрокуратуры
Производители молочной продукции вернули цены на молоко к прежним значениям до завершения проверки Генпрокуратуры. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Согласно заявлению, компании приняли решение снизить цены после указания на отсутствие объективных экономических причин для их повышения.
Ведомство отметило, что переработчики, такие как АО «Вимм-Билль-Данн» и ООО «Экомилк», заявили о корректировке цен в ответ на надзорные действия.
Генпрокурор Игорь Краснов ранее поручил проверить стоимость молочной продукции в связи с сообщениями о ее подорожании. Ведомство подчеркнуло, что контроль за ценообразованием на социально значимые товары осуществляется на регулярной основе, особенно в преддверии новогодних праздников, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Производители молока снизили цены после проверки Генпрокуратуры
- СМИ: ЕС может ввести новые санкции против России до февраля 2025 года
- Петров признался, что для роли Есенина сделал завивку и щипал брови
- Суд в Москве рассмотрит арест директора «Ростелекома» по делу о мошенничестве
- Патрушев попросил проработать импорт картофеля из дружественных стран
- Джеки Чан записал обращение к россиянам
- В России не узаконено около 40% перепланировок во «вторичке»
- В Испании из-за наводнений погибли граждане 12 стран
- В Москве крановщику дали 24 года колонии за поджог военкомата
- ЦБ установил курс доллара в 99 рублей на 15 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru