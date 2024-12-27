Производители анонсировали подорожание с нового года воды и соков

Цены на безалкогольные напитки с начала 2025 года могут увеличиться в среднем от 9% до 15%. Об этом предупредили торговые сети сразу шесть производителей и дистрибуторов. Среди них оказались «Черноголовка», «Сады Придонья», «Боржоми», узнал «Коммерсант».

Они объясняют предстоящее подорожание повышением с нового года акцизов на сахаросодержащую продукцию, а также постоянно растущие издержки. Отпускные цены будут увеличены на воду (простую и газированную), лимонады и соки. Как рассказал изданию представитель одной из крупных сетей, больше всего производители увеличат цены на газировки.

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В свою очередь в ассоциации «Союзнапитки» подчеркнули, что подорожание продукции стало следствием общей ситуации с инфляцией. Ритейлеры опасаются падения спроса на безалкогольные напитки даже, несмотря на относительно небольшое повышение цены. Данная продукция не входит в разряд первой необходимости.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее эксперты и участники рынка назвали причины резкого роста цен на кофе. Это объясняется подорожанием сырья, колебанием курса валют и высокими ставками по кредитам.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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