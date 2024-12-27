Производители анонсировали подорожание с нового года воды и соков

Цены на безалкогольные напитки с начала 2025 года могут увеличиться в среднем от 9% до 15%. Об этом предупредили торговые сети сразу шесть производителей и дистрибуторов. Среди них оказались «Черноголовка», «Сады Придонья», «Боржоми», узнал «Коммерсант».

Они объясняют предстоящее подорожание повышением с нового года акцизов на сахаросодержащую продукцию, а также постоянно растущие издержки. Отпускные цены будут увеличены на воду (простую и газированную), лимонады и соки. Как рассказал изданию представитель одной из крупных сетей, больше всего производители увеличат цены на газировки.