Прогноз по сбору зерна в России снижен на 2 млн тонн в 2024 году

По словам генерального директора компании Владимира Петриченко, у сокращения прогноза по сбору зерна сразу на 2 миллиона тонн несколько причин.

«Прежде всего - сокращение на 3,7%, до 46,127 млн га, посевных площадей. Таким образом, посевная площадь под зерновыми оценивается как минимальная с 2014 года. К тому же урожайность зерна в этом году будет на 9,7% ниже прошлогодней», - рассказал Петриченко.

Он пояснил, что прогноз снижен в основном из-за кукурузы, в то время, как прогноз сбора пшеницы незначительно вырос - до 82,8 млн тонн с 82,55 млн тонн в июле.

Ранее глава Зернового союза обвинил Минсельхоз в манипулировании цифрами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

