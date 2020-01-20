Профицит бюджета РФ в 2019 году составил почти два триллиона рублей
Профицит бюджета России за минувший год, по предварительной оценке, составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщения Минфина РФ.
Отмечается, что в прошлом году в казну поступило 20,188 триллиона рублей доходов, что составляет 101,1% к общему объему доходов, утвержденному законом о бюджете. Расходы исполнены в объеме 18,220 триллиона рублей, или 98,5% к утвержденному законом о бюджете показателю общему и 94,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
На минувшей неделе НСН писала, что объем воровства из федерального бюджета РФ оценивает в 2-3 миллиарда рублей ежегодно. Такую цифру привел в интервью РИА Новости экс-министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Это те суммы, которые проходят по уголовным делам, уточнил он.
По оценке Счетной палаты, общий объем нарушений в 2019 году достиг 804 миллиардов рублей. Треть всего объёма финансовых нарушений приходится на бухгалтерский учёт – их исправляют по ходу проверок, рассказал Кудрин.
Ещё треть – это нарушения процедур закупок, не считающиеся уголовными преступлениями.
В конце прошлого года глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение средств из бюджета к «измене Родине», передавало RT. По мнению Кабанова, за подобное преступление надо наказывать сроком от десяти до 25 лет.
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