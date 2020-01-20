Профицит бюджета РФ в 2019 году составил почти два триллиона рублей

На минувшей неделе НСН писала, что объем воровства из федерального бюджета РФ оценивает в 2-3 миллиарда рублей ежегодно. Такую цифру привел в интервью РИА Новости экс-министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Это те суммы, которые проходят по уголовным делам, уточнил он.

По оценке Счетной палаты, общий объем нарушений в 2019 году достиг 804 миллиардов рублей. Треть всего объёма финансовых нарушений приходится на бухгалтерский учёт – их исправляют по ходу проверок, рассказал Кудрин.

Ещё треть – это нарушения процедур закупок, не считающиеся уголовными преступлениями.

В конце прошлого года глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение средств из бюджета к «измене Родине», передавало RT. По мнению Кабанова, за подобное преступление надо наказывать сроком от десяти до 25 лет.

