Медведев назвал первоочередную задачу при разработке проекта бюджета

Работа над проектом бюджета РФ идёт в непростых условиях. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Генпрокуратура заявила о хищении из бюджета нацпроектов трех млрд рублей

Выступая на заседании программной комиссии политорганизации, он указал, что несмотря на это приоритеты остаются неизменными.

«Первоочередная задача - обеспечить обороноспособность и безопасность страны, включая соцгарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей», - заключил Медведев.

Ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил «Радиоточке НСН», что несмотря на прогноз дефицита бюджета России, ситуация не является критичной, так как государство всегда может найти пути решения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияЭкономикаБюджетДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры