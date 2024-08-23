Медведев назвал первоочередную задачу при разработке проекта бюджета

Выступая на заседании программной комиссии политорганизации, он указал, что несмотря на это приоритеты остаются неизменными.

«Первоочередная задача - обеспечить обороноспособность и безопасность страны, включая соцгарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей», - заключил Медведев.

Ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил «Радиоточке НСН», что несмотря на прогноз дефицита бюджета России, ситуация не является критичной, так как государство всегда может найти пути решения.