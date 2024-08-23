Медведев назвал первоочередную задачу при разработке проекта бюджета
Работа над проектом бюджета РФ идёт в непростых условиях. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Выступая на заседании программной комиссии политорганизации, он указал, что несмотря на это приоритеты остаются неизменными.
«Первоочередная задача - обеспечить обороноспособность и безопасность страны, включая соцгарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей», - заключил Медведев.
Ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил «Радиоточке НСН», что несмотря на прогноз дефицита бюджета России, ситуация не является критичной, так как государство всегда может найти пути решения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за неделю потеряли 16 155 военнослужащих
- Медведев назвал первоочередную задачу при разработке проекта бюджета
- Боррель назвал Евросоюз «частью конфликта» на Украине
- Жена раненого сотрудника колонии под Волгоградом рассказала о его состоянии
- Путину доложили захвате заложников в волгоградской ИК-19
- СМИ: В Афганистане женщинам запретили смотреть на мужчин
- В Кизеле нашли мужчину, которого искали под завалами
- Суд в Москве оштрафовал Google за контент об алкоголе и табаке
- Проводившая в мае проверку колонии под Волгоградом ОНК не нашла нарушений
- Бочаров: Четверо пострадавших сотрудников ИК-19 госпитализированы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru