Продукция московского завода обеспечит радиационный контроль на атомных плавучих энергоблоках
Московское научно-производственное предприятия «Доза» заключило контракт на производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля «Феникс» для четырех российских модернизированных атомных плавучих энергоблоков, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Системы будут применять для контроля радиационного фона», – отметил Овчинский.
Они включают в себя радиометры и дозиметры, блоки детектирования излучений, а также блок обработки и передачи информации.
«Система «Феникс» относится к пятому поколению радиационного контроля и не имеет аналогов в мире», – рассказал генеральный директор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев.
Ранее система была установлена на четырех российских атомных ледоколах и судне для транспортировки жидких радиоактивных отходов.
Все в Москве работает свыше 3,5 тысяч промышленных площадок, на которых разрабатывают и производят товары, необходимые в самых различных сферах жизнедеятельности. Предприятия могут пользоваться поддержкой города. В частности, субсидиями, займами и антикризисными инструментами.
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