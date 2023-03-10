Продукция московского завода обеспечит радиационный контроль на атомных плавучих энергоблоках

Московское научно-производственное предприятия «Доза» заключило контракт на производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля «Феникс» для четырех российских модернизированных атомных плавучих энергоблоков, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Системы будут применять для контроля радиационного фона», – отметил Овчинский.

Они включают в себя радиометры и дозиметры, блоки детектирования излучений, а также блок обработки и передачи информации.

«Система «Феникс» относится к пятому поколению радиационного контроля и не имеет аналогов в мире», – рассказал генеральный директор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев.

Ранее система была установлена на четырех российских атомных ледоколах и судне для транспортировки жидких радиоактивных отходов.

Все в Москве работает свыше 3,5 тысяч промышленных площадок, на которых разрабатывают и производят товары, необходимые в самых различных сферах жизнедеятельности. Предприятия могут пользоваться поддержкой города. В частности, субсидиями, займами и антикризисными инструментами.

