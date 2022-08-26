СМИ: Mercedes-Benz продаст свой завод в Подмосковье
Компания Mercedes-Benz выставила на продажу свой завод в Московской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Речь идет о площадке в Есипово. СП «Даймлер КамАЗ Рус» владеет 20% этого объекта, остальное принадлежит головной компании Mercedes-Benz AG, пишет RT.
В Mercedes указали, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в РФ, немецкий концерн пока не принял конкретных решений и не стал комментировать «планы на будущее и стратегические решения».
Отмечается, что сделка купли-продажи завода почти завершена, объект приобретет российский автодилер, пишет РИА ФАН. По данным источников, покупателем станет дилер «Автодом». При этом в случае продажи завода Mercedes новый владелец едва ли сможет использовать его для сборки автомобилей марки.
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