Продажи новых легковых автомобилей России в сентябре выросли на 120 процентов

Согласно данным, которые учитывают информацию АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») о продаже ввезённых частным образом (по параллельному импорту) машин, в сентябре текущего года в РФ было реализовано 116 324 новых автомобиля - на 63 568 штук больше, чем в сентябре прошлого года.

По итогам трёх кварталов текущего года в РФ было официально продано 638 678 новых автомобилей (+26,1%), а с учётом данных «ППК» - 761 148 штук (+42,8%).

«За девять месяцев текущего года мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста рынка продаж новых автомобилей, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление несмотря на рост цен и серьезную волатильность курса рубля», - указал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Ранее компания «Кама» заявила, что получила 36 тысяч предзаказов на российский электромобиль «Атом», производство которого стартует в середине 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

