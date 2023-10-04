Продажи новых легковых автомобилей России в сентябре выросли на 120 процентов
Продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в сентябре 2023 года выросли на 120,5%. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Согласно данным, которые учитывают информацию АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») о продаже ввезённых частным образом (по параллельному импорту) машин, в сентябре текущего года в РФ было реализовано 116 324 новых автомобиля - на 63 568 штук больше, чем в сентябре прошлого года.
По итогам трёх кварталов текущего года в РФ было официально продано 638 678 новых автомобилей (+26,1%), а с учётом данных «ППК» - 761 148 штук (+42,8%).
«За девять месяцев текущего года мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста рынка продаж новых автомобилей, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление несмотря на рост цен и серьезную волатильность курса рубля», - указал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.
Ранее компания «Кама» заявила, что получила 36 тысяч предзаказов на российский электромобиль «Атом», производство которого стартует в середине 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи новых легковых автомобилей России в сентябре выросли на 120 процентов
- Медведев проиграл Синнеру в финале ATP-500 в Пекине
- Более 20 деятелей культуры и науки РФ выступили в поддержку Варданяна
- Хозяева поля, на которое аварийно сел самолет, потребуют 1,2 млн рублей компенсации
- Обвиняемый в подготовке теракта на Крымском мосту объявил голодовку
- «Факел» по пенальти обыграл ЦСКА в Кубке России
- В Казахстане отменили концерты Максима Галкина
- Задержаны подозреваемые в хищении миллиарда рублей у Агентства по страхованию вкладов
- Езду на электросамокатах по тротуарам предложили запретить в Санкт-Петербурге
- В Челябинске возбудили дело из-за рекламы мухоморов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru