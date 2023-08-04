Продажи новых легковых автомобилей России в июле выросли на 63 процента
Продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в июле 2023 года выросли на 63%. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По данным организации, в середине лета было официально продано 52 832 новых автомобиля, тогда как в июле 2022-го года удалось реализовать 32 412 новых легковушек.
Согласно данным АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), учитывающим факты передачи владельцам машин, в том числе, ввезённых по параллельному импорту, в июле текущего года было реализовано 100 343 новых автомобиля - на 144,7% больше, чем в июле прошлого года.
По итогам семи месяцев 2023 года в России официально была продана 333 611 новая легковушка, - на 9,6% меньше, чем в январе-июле прошлого года (368 850 штук). По данным АО «ППК», за указанный период текущего года покупателям передали 528 635 новых машин (+22,8%).
Ранее в АЕБ заявили, что в июне 2023 года в России было продано 52 279 тысяч новых легковых автомобилей и LCV, что на на 88,3% больше, чем в июне прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru