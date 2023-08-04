Продажи новых легковых автомобилей России в июле выросли на 63 процента

По данным организации, в середине лета было официально продано 52 832 новых автомобиля, тогда как в июле 2022-го года удалось реализовать 32 412 новых легковушек.

Согласно данным АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), учитывающим факты передачи владельцам машин, в том числе, ввезённых по параллельному импорту, в июле текущего года было реализовано 100 343 новых автомобиля - на 144,7% больше, чем в июле прошлого года.

По итогам семи месяцев 2023 года в России официально была продана 333 611 новая легковушка, - на 9,6% меньше, чем в январе-июле прошлого года (368 850 штук). По данным АО «ППК», за указанный период текущего года покупателям передали 528 635 новых машин (+22,8%).

Ранее в АЕБ заявили, что в июне 2023 года в России было продано 52 279 тысяч новых легковых автомобилей и LCV, что на на 88,3% больше, чем в июне прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

