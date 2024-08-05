Продажи новых легковушек в России в июле 2024 года выросли на 42%

Отмечается, что с учётом альтернативных каналов поставок (параллельный импорт), которые фиксирует АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), продажи новых машин в середине лета составили 142 763 штуки.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев указал, что в ближайшее время влиять на продажи автомобилей начнут поэтапное повышение утильсбора, налоговая реформа и повышение ключевой ставки Центробанка РФ.

«Влияние этих существенных факторов начнёт ощущаться уже в ближайшее время, но полноценно мы сможем оценить его не ранее конца этого - начала следующего года», - подчеркнул он.

Ранее основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил, что число автомобилей в России в возрасте от 10 лет достигло 71% от всего автопарка, или более 32 млн штук, сообщает RT.

