Продажи новых легковушек в России в июле 2024 года выросли на 42%
Официальные продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в июле 2024 года составили 123 217 штук. Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отмечается, что с учётом альтернативных каналов поставок (параллельный импорт), которые фиксирует АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), продажи новых машин в середине лета составили 142 763 штуки.
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев указал, что в ближайшее время влиять на продажи автомобилей начнут поэтапное повышение утильсбора, налоговая реформа и повышение ключевой ставки Центробанка РФ.
«Влияние этих существенных факторов начнёт ощущаться уже в ближайшее время, но полноценно мы сможем оценить его не ранее конца этого - начала следующего года», - подчеркнул он.
Ранее основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил, что число автомобилей в России в возрасте от 10 лет достигло 71% от всего автопарка, или более 32 млн штук, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru