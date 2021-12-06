Продажи новых автомобилей в России в ноябре упали на 20,4%
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих (LCV) автомобилей в России в ноябре 2021 года упали на 20,4% по сравнению с ноябрём прошлого года, говорится в ежемесячном отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По данным АЕБ, в ноябре текущего года было реализовано 125 466 новых автомобилей, тогда как за аналогичный период 2020-го года продали 157 580 машин.
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отметил, что на рынок по-прежнему влияют нехватка полупроводников и логистические проблемы, приводящие к сокращению производства. По его мнению, ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время.
«Обычно декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год - другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры ещё ухудшатся», - резюмировал Штэрцель.
Ранее учёные из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) выяснили, что продажи российского оружия снижаются третий год подряд, сообщает «Свободная пресса».
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