По данным АЕБ, в ноябре текущего года было реализовано 125 466 новых автомобилей, тогда как за аналогичный период 2020-го года продали 157 580 машин.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отметил, что на рынок по-прежнему влияют нехватка полупроводников и логистические проблемы, приводящие к сокращению производства. По его мнению, ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время.

«Обычно декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год - другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры ещё ухудшатся», - резюмировал Штэрцель.

Ранее учёные из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) выяснили, что продажи российского оружия снижаются третий год подряд, сообщает «Свободная пресса».

