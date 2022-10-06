Продажи новых автомобилей в РФ в сентябре упали на 60 процентов
Спрос на новые легковые автомобили и лёгкий коммерческий транспорт (LCV) в России в сентябре 2022 года упал на 59,6%. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
По данным организации, в сентябре текущего года в РФ было продано 46 698 новых машин, тогда как в сентябре 2021 года - 115 599 штук.
По итогам девяти месяцев 2022 года было реализовано 506 661 новых легковушек и LCV, что на 59,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 260 111 штук).
Ранее компания Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России, сообщает RT.
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