Стартовали продажи внедорожника Lada Niva Travel'22
Компания «АвтоВАЗ» запустила продажи автомобиля Lada Niva Travel'22. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
«Lada объявляет о начале продаж внедорожника Niva Travel 2022 модельного года. В дилерских центрах марки будут доступны три комплектации внедорожника. Стоимость Lada Niva Travel в базовой версии - от 797 200 рублей (по госпрограмме льготного кредитования)», — говорится в сообщении.
В стартовой конфигурации Classic'22 внедорожник оснащен усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом, обогревом наружных зеркал, системой «ЭРА-ГЛОНАСС», стальной защитой картера, бортовым компьютером, центральным замком и аудиоподготовкой.
Niva Travel в комплектации Classic Plus дополнительно оснащают рейлингами, двухцветными молдингами дверей, колпаком запасного колеса, 15-дюймовыми легкосплавными дисками.
Кроме того, доступен для покупки внедорожник в комплектации Black: он отличается черными обивкой потолка, поручнями и солнцезащитными козырьками. В этой конфигурации также предусмотрены подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира.
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