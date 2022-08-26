Стартовали продажи внедорожника Lada Niva Travel'22

Компания «АвтоВАЗ» запустила продажи автомобиля Lada Niva Travel'22. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

«Lada объявляет о начале продаж внедорожника Niva Travel 2022 модельного года. В дилерских центрах марки будут доступны три комплектации внедорожника. Стоимость Lada Niva Travel в базовой версии - от 797 200 рублей (по госпрограмме льготного кредитования)», — говорится в сообщении.

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В стартовой конфигурации Classic'22 внедорожник оснащен усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом, обогревом наружных зеркал, системой «ЭРА-ГЛОНАСС», стальной защитой картера, бортовым компьютером, центральным замком и аудиоподготовкой.

Niva Travel в комплектации Classic Plus дополнительно оснащают рейлингами, двухцветными молдингами дверей, колпаком запасного колеса, 15-дюймовыми легкосплавными дисками.

Кроме того, доступен для покупки внедорожник в комплектации Black: он отличается черными обивкой потолка, поручнями и солнцезащитными козырьками. В этой конфигурации также предусмотрены подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Автомобили"автоваз"
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