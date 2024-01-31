Продажи кондиционеров в декабре-январе выросли на 35%

Причиной такого всплеска интереса к кондиционерам эксперты называют новогодние морозы и скидки.

«Многие россияне решили приобрести сплит-системы, чтобы не испытывать дискомфорта от жары летом и избежать осеннего ажиотажа и повышения цен», - приводит газета слова специалистов.

Число покупок кондиционеров выросло на 29% по сравнению с показателем прошлого года. При этом средняя цена техники выросла на 7% и составила 23 370 рублей.

Ранее стало известно, что стоимость коттеджей и дач в России за 2023 год поднялась в среднем на 15,5%. Заметнее всего выросли цены в республике Алтай, передает RT.

