Продажи игровых консолей в РФ выросли на 70%
Продажи игровых консолей в России с начала года выросли на почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на ретейлеров.
Так, в январе-апреле 2024 года в России было продано порядка 580 тысяч игровых приставок. По данным экспертов, к концу года объем рынка приставок не упадет ниже 40 миллиардов рублей, что станет лучшим показателем за последние годы. К слову, в 2023 году объем рынка составлял 24 миллиарда рублей.
Эксперты связывают повышенный спрос со снижением цен на консоли. Новые приставки Sony и Microsoft массово появились в России лишь в 2022 году и стоили порядка 80-90 тысяч рублей. Сейчас же их цены составляет около 50 тысяч рублей.
Ранее заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак заявил, что обсуждение идеи создания отечественной игровой консоли в России ведется, необходимо также развивать производство игр внутри страны, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru