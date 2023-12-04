Продажи «АвтоВАЗа» в ноябре упали почти на 12% по сравнению с октябрем
4 декабря 202311:25
В ноябре продажи «АвтоВАЗа» составили 36 тысяч автомобилей, что на 11,9 процента меньше октябрьских показателей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что спад наблюдается впервые за полгода. До этого шел постоянный рост продаж до 40912 экземпляров. При этом в годовом выражении реализация продукта у «АвтоВАЗа» выросла на 65,9 процента, что объясняется низкой производственной базой в прошлом году.
Ранее «АвтоВАЗ» запустил в продажу легендарную «Ниву» с ABS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru