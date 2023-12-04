Продажи «АвтоВАЗа» в ноябре упали почти на 12% по сравнению с октябрем

В ноябре продажи «АвтоВАЗа» составили 36 тысяч автомобилей, что на 11,9 процента меньше октябрьских показателей. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что спад наблюдается впервые за полгода. До этого шел постоянный рост продаж до 40912 экземпляров. При этом в годовом выражении реализация продукта у «АвтоВАЗа» выросла на 65,9 процента, что объясняется низкой производственной базой в прошлом году.

Ранее «АвтоВАЗ» запустил в продажу легендарную «Ниву» с ABS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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