Последняя неделя стала рекордной по продажам авто за 4 месяца в РФ
Продажи новых легковых автомобилей в России за прошедшую неделю с 29 июля по 4 августа стали рекордными за четыре месяца, сообщило агентство «Автостат».
За этот период в России было продано 36,4 тысяч новых легковых автомобилей, что стало самым высоким показателем недельных продаж начиная с апреля 2024 года.
Так, отечественная Lada стала лидером по продажам с 29 июля по 4 августа в России, за это период было реализовано 9,2 тысячи машин. На втором месте – китайский Haval с результатом 4,3 тысячи автомобилей, а на третьем - Chery и Geely с показателем 4 тысячи и 3,8 тысяч проданных машин за неделю.
Ранее стало известно, что сразу три российских автомобильных завода 5 августа вышли из корпоративного отпуска, сообщило агентство «Автостат», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru