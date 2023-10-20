Продажа или аренда городской недвижимости в Москве выросли вдвое

Российская столица реализовала и сдала в аренду более двух тысяч объектов недвижимости горожанам и предпринимателям с января по сентябрь. Эти объёмы вдвое выше показателей за тот же период 2022 года. Такую статистику раскрыл заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Текущие показатели уже превышают данные за весь прошлый год, когда было куплено или арендовано более 1600 объектов недвижимости общей площадью 145200 квадратных метров. Москва с начала текущего года город продала и сдала в аренду представителям бизнеса, а также частным лицам почти 2100 объектов недвижимости общей площадью 234400 квадратных метров», – отметил заммэра.

Из общей реализованной недвижимости две тысячи объектов проданы, остальные – сданы в аренду. Как уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, наибольшим спросом у москвичей и бизнеса пользуется городская недвижимость на западе, юге и в центре мегаполиса:

«С начала нынешнего года москвичи и предприниматели приобрели и взяли в аренду в Западном административном округе 452 объекта общей площадью 31,6 тысяч квадратных метров, в Южном – 313 зданий и помещений площадью 12,2 тысяч квадратных метров, а в Центральном – 253 объекта площадью 32,9 тысяч квадратных метров».

Все реализуемые объекты городской недвижимости представлены на Инвестиционном портале Москвы. Уже в течении десятилетия он остается одним из самых востребованных профильных сетевых ресурсов для инвесторов. Помимо информации о лотах, там можно найти все сведения о мерах поддержки, в том числе промышленных предприятий, о налоговых режимах и льготах.

Инвесторам предоставлена возможность прямого контакта с правительством Москвы. Они могут выбрать подходящий вид помощи, подать заявки на получение льгот, ознакомиться с недвижимостью, выставленной на торги, и воспользоваться многими другими опциями.

