Молдавия импортирует газ из США в тестовом режиме

С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». При этом газ из России направляется в Приднестровье, в остальной Молдавии используют топливо из накопленных запасов.

В прошлом году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты «Газпрома» с Молдавией по газу продолжаются. Комментируя отказ молдавской стороны от закупок газа у российской компании, он напомнил, что у Кишинёва есть долги за газ, передает «Радиоточка НСН».

