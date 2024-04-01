Молдавия импортирует газ из США в тестовом режиме

Молдавия импортирует газ из США в тестовом режиме через порт города Александруполис, сообщили в пресс-службе госкомпании «Энергоком».

Уточняется, что в страну будет поставлено около 28 тыс. МВт·ч, что эквивалентно 2,6 млн куб. м. газа. Поставки осуществляются через греческого газового оператора DEPA. Молдавскую границу газ будет пересекать в точке Яссы - Унгены.

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С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». При этом газ из России направляется в Приднестровье, в остальной Молдавии используют топливо из накопленных запасов.

В прошлом году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты «Газпрома» с Молдавией по газу продолжаются. Комментируя отказ молдавской стороны от закупок газа у российской компании, он напомнил, что у Кишинёва есть долги за газ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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