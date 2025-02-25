Прибыль российских банков в январе выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль российских банков в январе 2025 года составила 286 млрд рублей. Согласно данным Центробанка РФ, это в 1,5 раза больше, чем в декабре 2024 года.
Отмечается, что рост прибыли был в значительной степени обеспечен сокращением операционных расходов.
«Доходность на капитал (ROE) при этом выросла до 19% с 13%», - говорится в сообщении.
В Центробанке указали, что по сравнению с результатом января прошлого года (352 млрд рублей), российские банки заработали на 20% меньше.
Ранее в Банке России заявили, что в 2024 году мошенники похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава поселения и депутат арестованы по делу об убийстве женщины
- Прибыль российских банков в январе выросла в 1,5 раза
- Рублев и Сафиуллин вылетели на старте турнира ATP-500 в Дубае
- Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов РФ
- Известный украинский актёр Алексей Самойленко погиб в зоне СВО
- Верховная рада все же поддержала проект о продлении полномочий Зеленского
- Фильм «Мастер и Маргарита» получил семь номинаций на премию «Ника»
- «Служу России!»: Шаман ответил на обвинения СБУ
- Журналист Боуз заявил, что Зеленский начал терять контроль над властью
- Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить контент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru