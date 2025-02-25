Прибыль российских банков в январе выросла в 1,5 раза

Отмечается, что рост прибыли был в значительной степени обеспечен сокращением операционных расходов.

«Доходность на капитал (ROE) при этом выросла до 19% с 13%», - говорится в сообщении.

В Центробанке указали, что по сравнению с результатом января прошлого года (352 млрд рублей), российские банки заработали на 20% меньше.

Ранее в Банке России заявили, что в 2024 году мошенники похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».