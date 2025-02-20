Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие компании
20 февраля 202514:52
Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие компании заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передает ТАСС.
По его словам, за все придется платить. Министр отметил, что российская промышленность в целом получила огромные возможности для развития после ухода иностранных компаний.
«Мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться», - добавил он.
Ранее спецпредставитель президента РФ Титов предрек возврат западных брендов в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru