Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие компании

Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие компании заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передает ТАСС.

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По его словам, за все придется платить. Министр отметил, что российская промышленность в целом получила огромные возможности для развития после ухода иностранных компаний.

«Мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться», - добавил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ Титов предрек возврат западных брендов в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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