Прибалтийские страны вышли из энергосистемы БРЭЛЛ

Эстония, Литва, Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, в которую входили вместе с Белоруссией и Россией. Об этом пишет РИА Новости.

В июле прошлого года операторы энергосистем прибалтийских стран уведомили Москву и Минск о выходе из общей энергосистемы. Три республики решили не продлевать контракт на электроснабжение в рамках энергокольца. Завершить процесс выхода планировали к 8 февраля 2025-го.

В правительстве Калининградской области предупреждали, что в связи с выходом Прибалтики из БРЭЛЛ энергосистема региона в феврале перейдет на автономный режим. Как отмечали власти, она полностью готова к работе.

