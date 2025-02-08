Прибалтийские страны вышли из энергосистемы БРЭЛЛ
Эстония, Литва, Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, в которую входили вместе с Белоруссией и Россией. Об этом пишет РИА Новости.
В июле прошлого года операторы энергосистем прибалтийских стран уведомили Москву и Минск о выходе из общей энергосистемы. Три республики решили не продлевать контракт на электроснабжение в рамках энергокольца. Завершить процесс выхода планировали к 8 февраля 2025-го.
В правительстве Калининградской области предупреждали, что в связи с выходом Прибалтики из БРЭЛЛ энергосистема региона в феврале перейдет на автономный режим. Как отмечали власти, она полностью готова к работе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru