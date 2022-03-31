Президент Литвы заявил об угрозе экономического застоя в стране

Экономике Литвы может грозить экономический застой. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа в интервью LRT.

Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Белоруссией и Россией

По словам главы государства, Литва столкнулась со стагфляцией, «когда одновременно быстро падают темпы роста экономики и в то же время резко растет инфляция». Науседа подчеркнул, что эта ситуация очень неблагоприятна и справиться с ней сложно.

Как отметил президент, «в соответствии с худшим сценарием может случиться если не рецессия, то экономический застой», который станет «немалым ударом» для привыкшей к достаточно быстрому экономическому росту Литвы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/ Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭкономикаЛитва
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры