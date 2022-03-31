Президент Литвы заявил об угрозе экономического застоя в стране
Экономике Литвы может грозить экономический застой. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа в интервью LRT.
По словам главы государства, Литва столкнулась со стагфляцией, «когда одновременно быстро падают темпы роста экономики и в то же время резко растет инфляция». Науседа подчеркнул, что эта ситуация очень неблагоприятна и справиться с ней сложно.
Как отметил президент, «в соответствии с худшим сценарием может случиться если не рецессия, то экономический застой», который станет «немалым ударом» для привыкшей к достаточно быстрому экономическому росту Литвы.
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