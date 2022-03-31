Президент Литвы заявил об угрозе экономического застоя в стране

По словам главы государства, Литва столкнулась со стагфляцией, «когда одновременно быстро падают темпы роста экономики и в то же время резко растет инфляция». Науседа подчеркнул, что эта ситуация очень неблагоприятна и справиться с ней сложно.

Как отметил президент, «в соответствии с худшим сценарием может случиться если не рецессия, то экономический застой», который станет «немалым ударом» для привыкшей к достаточно быстрому экономическому росту Литвы.

