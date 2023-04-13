Президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва предложил отказаться от американской валюты в международной торговле, сообщает газета Financial Times.

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С соответствующим предложением президент Бразилии обратился к странам БРИКС (Россия, Китай, Индия, Южно-Африканская республика). Он призвал положить конец доминированию доллара.

Да Силва считает, что для международных расчетов необходимо разработать альтернативную валюту. Политик выразил уверенность, что в перспективе она сможет вытеснить доллар в глобальной торговле.

В США произошел самый масштабный отток средств с депозитов за последние 50 лет. Менее чем за месяц клиенты вывели из банков $499 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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