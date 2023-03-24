Президент Боливии предложил создать «литиевую ОПЕК»
Президент Боливии Луис Арсе предложил создать похожую на ОПЕК организацию стран - экспортеров лития, в которую войдут Аргентина, Боливия, Перу и Чили. Слова президента приводит агентство Reuters.
Арсе отметил, что участники будущей организации должны будут способствовать «продвижению новых форм хранения энергии». По его словам, такие «новые формы» должны позволить преодолеть проблемы, которые возникают из-за использования углеводородного сырья.
Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили на северо-западе Ирана первое месторождение лития, запасы оцениваются в 8,5 млн тонн руды. Гендиректор Управления по делам геологоразведки министерства промышленности страны Эбрахим Али Молабейги отмечал, что Иран — одна из немногих стран с «адекватными объемами» запасов редкоземельных элементов и ценных металлов, сообщает НСН.
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