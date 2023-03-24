Президент Боливии предложил создать «литиевую ОПЕК»

Президент Боливии Луис Арсе предложил создать похожую на ОПЕК организацию стран - экспортеров лития, в которую войдут Аргентина, Боливия, Перу и Чили. Слова президента приводит агентство Reuters.

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Арсе отметил, что участники будущей организации должны будут способствовать «продвижению новых форм хранения энергии». По его словам, такие «новые формы» должны позволить преодолеть проблемы, которые возникают из-за использования углеводородного сырья.

Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили на северо-западе Ирана первое месторождение лития, запасы оцениваются в 8,5 млн тонн руды. Гендиректор Управления по делам геологоразведки министерства промышленности страны Эбрахим Али Молабейги отмечал, что Иран — одна из немногих стран с «адекватными объемами» запасов редкоземельных элементов и ценных металлов, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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