Президент Болгарии Радев обсудил с Путиным цены на газ
Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили цену на российский газ для Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Болгарии.
Как отмечает агентство, разговор был инициирован болгарской стороной, сообщает во вторник. Также были обсуждены другие проекты в сфере энергетики. Болгария надеется на взаимовыгодное сотрудничество в данной сфере. Ранее главы государств разговаривали во время Петербургского международного экономического форума в июне прошлого года, что, как сообщил Радев, могло дать импульс для решения данного вопроса.
Кроме того, лидер республики подтвердил свое участие в торжествах, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Москве 9 мая этого года. Президент Болгарии напомнил, что 4 тыс его соотечественников воевали против фашистских захватчиков. Радев высказал предложение пригласить болгарских ветеранов для участия в праздновании Дня Победы в Москве.
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