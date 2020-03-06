Президент АРБ назвал «нагнетанием истерии» прогноз о банковских дефолтах

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН раскритиковал публикацию прогнозов о дефолтах, в которых не говорится, о каких именно проблемных банках идёт речь.

«Мало ли, по каким своим оценкам они решили, что 38 банков. Мне кажется, что нагнетать истерию на рынке, чтобы у людей было напряжение, чтобы все пытались узнать, какие это банки, по каким критериям их оценили - это не очень правильная политика. Я бы на их месте подобные информационные выпуски не делал. Комментировать здесь нечего. Если они конкретно скажут, что они имеют в виду, по какой причине они берут на себя смелость заявить, что каждый десятый банк будет лишён лицензии - тогда будем обсуждать. А так это создание себе рекламы», - заявил он.

Специалисты «Эксперт РА» также отмечали, что количество фактов отзыва лицензий у банков в 2019 году снизилось на 40% по сравнению с 2018-м, предположив, что некоторые из ожидавшихся ранее дефолтов могут произойти в 2020 году. Тосунян, со своей стороны, выразил надежду, что тенденция по сокращению отзывов лицензий в этом году сохранится.

«Эти отзывы [лицензий – прим. НСН] и так подкосили систему до такой степени, что даже Центральный банк стал задумываться над тем, что он делает. Я очень надеюсь, что в этом году будет ещё более сдержанная политика по отзывам. Надо не отзывать лицензии, а помогать банкам поддерживать бизнес», - подчеркнул президент АРБ в беседе с НСН.

К слову, аналитики «Эксперт РА» отмечали, что их прогноз по количеству отозванных лицензий в прошлом году не подтвердился. Они ожидали 46 дефолтов, но фактически произошло только 28.

