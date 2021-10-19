СМИ предупредили об опасности для Европы газовой сделки США с Китаем

Сделка между Китаем и США о поставках сжиженного природного газа (СПГ) усугубит энергетический кризис в Европе. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

Сейчас крупные китайские предприятия и американские экспортеры завершают переговоры по поводу многомиллиардного соглашения на поставку СПГ. Ожидается, что сделка совершится до конца текущего года.

По данным телеканала, договор Пекина и Вашингтона «может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны».

При этом немецкое СМИ считает, что Россия могла бы помочь урегулировать ситуацию газом в Европе, увеличив поставки по своим газопроводам. В то же время в материале отмечается, что экспортные возможности РФ ограничены, так как стране необходимо заполнять собственные хранилища. Кроме того, как предполагает телеканал, добыча топлива уже находится на максимальном уровне, пишет РИА ФАН.

