Медведев пригрозил нефтяникам «непопулярной идеей»

Срок действия соглашения между правительством и нефтяными компаниями истек, и цены на топливо потихоньку пошли вверх. По сравнению с прошлой неделей стоимость литра бензина и дизеля выросла на АЗС десяти крупнейших нефтяных компаний и в независимых сетях выросла в пределах 14 копеек, - свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Договоренность о сдерживании цен на моторное топливо, достигнутая в прошлом году, действовала до 30 июня. На второе полугодие правительство решило его не продлевать.

Вместе с тем, как заявил премьер Дмитрий Медведев в понедельник, сохраняется необходимость следить за ценами на топливо после прекращения действия соглашения. Вице-премьеру Дмитрию Козаку, который курирует топливную сферу, глава правительства сказал буквально следующее, цитата по агентству ТАСС:

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить кому-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится. Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали».

Идея, о которой говорил премьер-министр, заключается в заградительной пошлине на экспорт нефтепродуктов. В прошлом году только прямая угроза применить эту меру заставила нефтяные компании пойти на заморозку цен на топливо, которые в конце весны росли как на дрожжах. Этой весной, кстати, тоже был зафиксирован резкий скачок, но только в опте: за май цены производителей выросли на 17,5%, - сообщал Росстат. Розничные цены за тот же период поднялись всего на 0,3%.



Настрой в вопросе сохранения цен на топливо на нынешнем уровне и у представителей власти и у экспертов вполне оптимистичен. Так, замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин на днях заявил, что его ведомство не видит предпосылок для роста цен после окончания действия соглашения. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказал мнение, согласно которому, нефтяные компании продолжат добровольно придерживаться соглашения о заморозке цен, а правительство увеличит им демпферные выплаты. И только если к концу лета нефтяники придут к выводу, что средств для компенсации не хватает, возможно увеличение оптовых цен на нефтепродукты. Той же позиции придерживается и эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев. По его словам, камнем преткновения был размер компенсации разницы между экспортными и внутренними ценами на топливо для нефтяных компаний. Кабмин пошел нефтяникам навстречу, разногласия преодолены, и «цены, скорее всего, не увеличатся», - заявил собеседник НСН.

Но цены никого не послушали и хоть немного, но выросли. Или нефтяники не послушали?

